Eurojackpot tehnyt 44 suomalaisesta miljonäärin – suurin voitto 61,2 miljoonaa

– Suomalaispelaajat ovat olleet hyvin onnekkaita, sillä tänne on tullut päävoittoja tuplasti enemmän kuin laskennallisesti olisi pitänyt tulla, Veikkauksen liiketoimintapäällikkö Ville Venojärvi sanoo.

Eurojackpot-miljonäärejä on Suomessa kuitenkin huomattavasti päävoittojen lukumäärää enemmän, sillä kolme päävoitoista on mennyt kymmenen hengen porukoille.

Lisäksi toisen voittoluokan 5+1-tuloksilla on voinut toisinaan yltää miljoonavoittoihin. Eurojackpot onkin tehnyt historiansa aikana yhteensä 44 suomalaisesta miljonäärin. Yli 100 000 euron voitto on osunut yhteensä 150 suomalaiselle.

Kaikkien voittojen myötä Eurojackpotista on tullut Suomeen rahaa yhteensä yli 565 miljoonaa euroa.

Jos pitkäperjantain (kierros 15/2017) arvonnassa löytyisi yksi täysosuma Suomesta, kyseessä olisi kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut päävoitto, 86 miljoonaa euroa.

Suurin tähän mennessä Suomeen tullut Eurojackpot-voitto on Espooseen syyskuussa 2014 tullut 61,2 miljoonan euron voitto.

Jättimäisistä 10–90 miljoonan euron poteista riittää jaettavaa useammallekin, ja jopa viidesosa Eurojackpotin pelaamisesta onkin porukkapelaamista. Suomeen tulleista Eurojackpotin päävoitoista kolme on mennyt kymmenen hengen porukoille. Ehkä tunnetuin porukka on Akaan metallimiesten työporukka, joka voitti noin 57,3 miljoonaa euroa huhtikuussa 2014.

Eurojackpotin päävoittojen osalta onnekkain Suomen kaupunki on ollut Espoo, jonne on mennyt kaksi kokonaista päävoittoa ja yksi osuus päävoitosta, jonka voitti kymmenen hengen nettiporukka.

Uusimaa on ollut muutenkin onnekas Eurojackpot-maakunta suurvoittojen suhteen. Maakuntaan on osunut yhteensä 43 yli 100 000 euron voittoa. Onnea on ollut myös Pirkanmaalla, jonne on osunut Akaan 57,3 miljoonan euron porukkavoiton lisäksi 14 muuta yli 100 000 euron voittoa. Kolmatta sijaa pitää Varsinais-Suomi, jonne on osunut 12 yli 100 000 euron voittoa.