Enemmistö EU-kansalaisista kannattaa oman maansa unionijäsenyyttä

Yhä suurempi enemmistö EU-maiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Euroopan parlamentin teettämän Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan EU-jäsenyyteen myönteisesti suhtautuvien osuus on nyt lähes yhtä suuri kuin ennen talouskriisiä vuonna 2007.

– Eurobarometri-kyselyn tulokset ovat ensimmäistä kertaa vuonna 2007 alkaneen talouskriisin jälkeen hyvin kannustavia. Tulokset osoittavat, että Euroopan kansalaiset odottavat EU:lta yhtenäistä vastausta heidän akuutteihin huoliinsa kansainvälisestä tilanteesta, joka on tehnyt maailmasta epävarmemman ja vaarallisemman, Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani sanoo.

– Meidän poliittisten päättäjien tehtävä on osoittaa, että he ovat oikeassa. Meidän on osoitettava päivittäisellä työllämme ja päätöksillämme, että EU voi sekä tarjota suojaa että parantaa arkielämää, hän jatkaa.

Kyselyn mukaan 57 prosenttia EU-maiden kansalaisista piti maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Luku on neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisessä vastaavassa kyselyssä vuoden 2016 syyskuussa. Kannatus on nyt palannut lähes samalle tasolle kuin se oli ennen talous- ja finanssikriisiä vuonna 2007, jolloin maansa EU-jäsenyyteen myönteisesti suhtautuvien osuus oli 58 prosenttia.

Maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana pitävien osuus kuitenkin vaihtelee huomattavasti maittain.

Myös suomalaisista enemmistö eli 57 prosenttia pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Myönteisesti jäsenyyteen suhtautuvien osuus on kuitenkin laskenut kolme prosenttiyksikköä viime vuoden syyskuusta.

Huonona asiana EU-jäsenyyttä pitää 11 prosenttia suomalaisista vastaajista. Jäsenyyteen neutraalisti suhtautuu 31 prosenttia vastaajista.

Enemmän EU-tason toimia terrorismin torjumiseksi

Kysyttäessä viimeaikaisista geopoliittisista tapahtumista, kuten Arabimaailman epävakaisuudesta, Kiinan ja Venäjän lisääntyvästä vaikutuksesta, brexitistä ja Donald Trumpin valinnasta, jopa 73 prosenttia kaikista vastanneista piti yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa parempana ratkaisuna kuin kansallisia toimia.

Suuri enemmistö kansalaisista toivoo EU:n osallistuvan enemmän esimerkiksi kamppailuun terrorismia vastaan (80 % sekä kaikista että suomalaisista vastaajista), työttömyyden torjuntaan (78 % kaikista vastaajista; 80 % suomalaisista vastaajista), ympäristönsuojeluun (75 % kaikista vastaajista; 74 % suomalaisista vastaajista) ja veropetosten torjuntaan (74 % kaikista vastaajista; 77 % suomalaisista vastaajista).

Kysyttäessä EU-maiden mahdollisesta etenemisestä EU-yhteistyössä eri nopeudella syyskuussa 2016 tehtyyn kyselyyn verrattuna suomalaisista vastaajista aiempaa useampi oli sitä mieltä, että osa EU-maista voisi edetä päätöksenteon kehittämisessä joillakin tärkeillä EU:n toimialoilla odottamatta muita EU-maita.

Etenemisen kannalla olevien osuus on kasvanut 12 prosenttiyksikköä suomalaisten keskuudessa siten, että nyt yhteistyössä etenemistä muita EU-maita odottamatta ja kaikkien EU-maiden mukaantulon odottamista kannattaa yhtä moni.

Yhä useampi EU-maan kansalainen (43 % kaikista vastaajista) kokee, että kansalaisten äänellä on merkitystä EU:ssa. Osuus kasvoi viime vuodelta kuusi prosenttiyksikköä ja on nyt suurempi kuin kertaakaan aiemmin vuoden 2007 jälkeen.

Huomattava enemmistö eurooppalaisista (84 %) kokee, että epätasa-arvoisuus eri sosiaalisten luokkien välillä on tärkeä asia. Kolmannes kaikista vastaajista, mutta vain 15 prosenttia suomalaisista vastaajista, uskoo että talouskriisi jatkuu vielä monta vuotta.

Tutkimusta varten haastateltiin kaikkiaan 27 901 EU:n kansalaista. Tutkimus toteutettiin 18.–17. maaliskuuta kaikissa EU-maissa.