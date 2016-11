EU-parlamentti hyväksyi aiempaa kunnianhimoisemmat ilman epäpuhtauksien päästörajat

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jo aiemmin päässeet päästörajoista yhteisymmärrykseen. Ilman epäpuhtaudet aiheuttavat EU:ssa vuosittain noin 467 000 ennenaikaista kuolemaa.

– Ympäristöön liittyvistä syistä kaikkein eniten kuolemia aiheuttavat erilaiset ilman epäpuhtaudet, sanoi mietinnön esittelijänä toiminut brittimeppi Julie Girling (ECR).

– Taustatilanne on muuttunut huomattavasti viimeisen kolmen vuoden aikana ja ilmanlaatu on noussut jälleen esille Volkswagen-kohun ja todellisissa ajo-olosuhteissa mitattuja päästöjä koskevan keskustelun myötä. Taustalla on mahdollisesti myös ajatus siitä, että olemme keskittyneet viime vuosikymmeninä hiilidioksidipäästöihin ja laiminlyöneet ilmanlaadun, hän sanoi.

Uusi lainsäädäntö asettaa kansalliset päästövähennystavoitteet rikkidioksidille, typen oksideille, ammoniakille, pienhiukkasille (halkaisija alle 2,5 mikrometriä) ja muille haihtuville orgaanisille yhdisteille paitsi metaanille. Tavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Ehdotetut päästöleikkaukset vähentäisivät ilmansaasteiden aiheuttamia terveyshaittoja noin 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

EU-maat pitivät kiinni vaatimuksestaan jättää metaani direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Komissio on kuitenkin ilmoittanut, että se voi myöhemmin päättää tarkastella asiaa uudelleen tältä osin.

Parlamentti hyväksyi direktiivin äänin 499 puolesta, 177 vastaan ja 28 tyhjää.