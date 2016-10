Poliisi jättänyt tekemättä kotietsintöjä, koska rikoksesta epäillyn on saatava olla paikalla

Eduskunnassa puhuttiin torstaina illalla esitutkintalaista.

Perussuomalaisten Kari Kulmala viittasi työkokemukseensa poliisina ja sanoi olevansa sitä mieltä, että esitetyt tiukennukset ovat tarpeettomia ja vain haittaavat esitutkintaviranomaisen työtä. Avustajalla on hänen mukaansa jo nyt riittävät mahdollisuudet olla rikoksesta epäillyn kuulustelussa mukana.

Kokoomuksen Timo Heinonen sanoi olevansa samaa mieltä.

– Rikoksesta epäillyn oikeusturva nyt ihan tuoreiden tilastojen mukaan jopa vaarantaa osan rikosten selvittelystä. Tuore selvitys osoittaa esimerkiksi sen, että kotietsinnät on monessa tilanteessa jätetty tekemättä sen takia, että meillä tämän hetken lainsäädäntö vaatii rikoksesta epäillyn oikeusturvan vahvistamiseksi, että poliisin on varattava kohteelle mahdollisuus olla läsnä kotietsinnän aikana, Timo Heinonen sanoi.

– Nyt kun henkilö otetaan kiinni vaikkapa Turussa ja hänen kotinsa on Rovaniemellä, niin Turusta tämä henkilö täytyy kuljettaa kotietsintää varten Rovaniemelle, ennen kuin kotietsintä voidaan toteuttaa. Tänään on osoitettu se, että näitä kotietsintöjä ei sen takia tehdä, että se on niin byrokraattista, niin hankalaa, niin vaikeasti toteutettavaa, ja silloin voi kysyä, meneekö rikoksesta epäillyn oikeusturva jo itse rikoksen selvittelyn edelle.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi, että "minä taas henkilökohtaisesti olen kurkkuani myöten täynnä rikoksesta epäillyn oikeusturvan parantamista ja erilaisia tiukennuksia, joilla vaikeutetaan rikoksen selvittämistä".

– Tämän sanon sen vuoksi, että mielestäni Suomessa rikoksesta epäillyn ja myös rikoksesta syytetyn oikeusturva on jo tänä päivänä, ennen tätä uudistusta, aivan riittävällä tasolla. Ja aina pitää arvioida, että tämän rikoksesta epäillyn oikeuksien vahvistamisen vastapunnuksena on rikoksen selvittämisen intressi, Ben Zyskowicz totesi.

– Jos me jatkuvasti vain katsomme tätä rikoksesta epäillyn oikeusturvaa ja eri tavoin vahvistamme sitä ja vaikeutamme poliisin työtä, niin silloin me myös vaikeutamme rikoksen selvittämistä ja sysäämme rikoksen selvittämisen intressin sivummalle, vaikka se koko yhteiskunnan kannalta on erittäin tärkeä tekijä.

Zyskowicz julisti, että "ei enää rikoksesta epäillyn, kiinniotetun ja syytetyn oikeusturvan parantamista, vaan rikoksen selvittämisen intressistä mieluummin poliisin toimintaedellytysten vahvistamista".

Keskustan Antti Kurvinen sanoi meneillään olleen "laadukkaimpia keskusteluja, mitä tässä salissa käydään".

– Kyllä tämä kotietsintäsäännöstö täytyy käydä läpi. Nämä ovat tietysti aivan järjettömiä ja elämälle vieraita tilanteita.

Samoin koen huolta, niin kuin edustaja Zyskowiczkin, rikoksen uhrin asemasta, Antti Kurvinen myötäili.

– Mutta itse kun olen ollut mukana kuulusteluissa, avustanut rikoksesta epäiltyä ja istunut siellä hiljaa vieressä seuraamassa, että kaikki menee niin kuin pitää oikeusvaltiossa mennä, niin en voi kyllä ymmärtää esimerkiksi edustaja Kulmalan ja Zyskowiczin kritiikkiä: mitenkä se, että ihminen voi saada ammatillisesti ja eettisesti oikein toimivan avustajan paikalle sinne kuulusteluihin, voisi vaarantaa rikoksen selvittämistä?

Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen puolusti esitystä.

- Direktiivin taustalla kuitenkin on se, että poliisin on koettu olevan kohtuuton toimissaan epäiltyjä kohtaan ja tämä oikeuslaitoksen keskeinen oikeusperiaate "kunnes toisin todistetaan" ei aina toteudu siinä kuulustelutilanteessa, Antero Laukkanen perusteli.

Zyskowicz huomautti, että "minä en usko, että poliisi vastustaa tätä itsensä vuoksi, vaan ymmärrän asian niin, että poliisi kokee tehtäväkseen rikosten selvittämisen monen muun tehtävän ohella ja varmasti kokee, että sen tehtävän kannalta, siis rikoksen selvittämisen kannalta, tämä uudistus ei ole askel oikeaan suuntaan".

– Eli en tietystikään minä eikä kukaan tässä salissa ole sillä kannalla, että mitkä tahansa toimet olisivat oikeutettuja, kunhan vain rikokset selviäisivät. On ihan selvää, että täällä ei hyväksytä kidutusta eikä myöskään sellaisia esimerkiksi pidätysaikoja, jotka vielä silloin kun tulin eduskuntaan aikoinaan olivat ihan luonnollisia. Mutta minä olen sitä mieltä, että nykyinen oikeusturva olisi ollut ihan riittävä, Zyskowicz sanoi.