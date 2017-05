Erkka Railo: Kokoomus on näillä näkymin seuraavien vaalien suurin puolue

– Vihreät on Ville Niinistön johdolla asemoinut itsensä talouspolitiikassa selkeästi vasemmistolaiseksi puolueeksi. Tämän seurauksena vasemmistolaisesti asennoituvien ihmisten äänet on jaettu SDP:n ja vihreiden välillä uudestaan. Tämä heikentää SDP:tä ja vahvistaa vihreitä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuskeskuksen erikoistutkija Erkka Railo kirjoittaa blogissaan.

Vihreiden kannatus on mielipidemittausten mukaan nousussa. Torstain Ylen gallupissa puolue sai 14,6 prosentin kannatuksen.

Railo toteaa puolueen kannatuksen ongelman olevan se, että se tulee ennen muuta SDP:n entisten tukijoiden riveistä.

SDP:n heikkouden myötä seuraavissa eduskuntavaaleissa suurin puolue on Erkka Railon mukaan näillä näkymin kokoomus. Tämä on hänen mielestään vihreille suurempi ongelma, kuin he näyttävät ymmärtävän.

SDP ottaisi tutkijan mukaan vihreät hallituskumppaniksi kokoomusta todennäköisemmin. Lisäksi vihreillä olisi vahvempi asema SDP:n vasemmistohallituksessa kuin kokoomuksen ja keskustan porvarihallituksessa.

– Vihreillä onkin tukalampi tilanne, kuin mitä mielipidemittaukset antavat ymmärtää. Viemällä kannatusta SDP:ltä vihreät petaa itselleen joko paikkaa oppositiossa tai heikkoa asemaa kokoomuksen johtamassa oikeistohallituksessa. Suurempi menestys edellyttäisi kannattajien saamista myös muualta, Railo kirjoittaa.