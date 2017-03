IL-ennuste: Kolme suurta puoluetta 1,2 prosenttiyksikön sisällä

Iltalehden analytiikkayhtiö Accuscorella tekemän ennusteen mukaan kuntavaalien ykkössijasta käydään tiukka taistelu. Accuscore ei tee omia kannatuskyselyjä vaan käyttää muiden tuottamaa kyselyaineistoa (Alma Media, Yle, HS) ja simuloi niistä oman ennusteen.

Uudessa ennusteessa kannatusta saavat Sdp 20,6, keskusta 19,4, kokoomus 19,4, vihreät 11,5, vasemmistoliitto 8,9 ja perussuomalaiset 8,8 prosenttia.

Sdp:n luku on laskenut edellisestä vastaavasta ennusteesta 0,6 prosenttiyksikköä. Kokoomus on noussut 0,3 prosenttiyksikköä ja keskusta on samoissa lukemissa.