Facebookilla käännösvaikeuksia: Kokoomusnuorten pääsihteeristä kommunistipuolueen pääsihteeri

Kokoomuksen nuorten liiton pääsihteeri on syyskuusta asti ollut Emma-Stina Vehmanen, 23. Facebookiin hän on aivan normaalisti kirjoittanut työpaikakseen kokoomusnuoret ja tittelikseen pääsihteeri.

Facebookin antama automaattinen, Vehmasen sivulla ensimmäisenä esillä näkyvä englanninkielinen käännös asialle on lievästi erikoinen.

Facebookin mukaan hän on "General Secretary of the Communist Party at Kokoomusnuoret".

– Jos joku on ihmetellyt, en ole ryhtynyt kommunistiksi enkä ajatellut jatkossakaan, Emma-Stina Vehmanen vakuuttaa Facebookissa.

Vehmasella ole aavistustakaan, mistä on kyse. Outoutta lisää se, että ilmeisesti kysymys on pääsihteeri-sanan kääntymisestä, ei työnantajasta.

– Tietysti voin poistaa sen pääsihteeri-sanan mun tiedoista, mutta sitä käännöstä ei kai pysty muuttamaan mistään. Onhan toi aika uskomatonta, Vehmanen ihmettelee.