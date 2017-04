Kansanedustaja Emma Kari hakee vihreiden puheenjohtajaksi

Kansanedustaja Emma Kari Helsingistä asettuu ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi. Uusi puheenjohtaja valitaan jäsenäänestyksen tuloksen perusteella kesäkuussa pidettävässä puoluekokouksessa.

Helsingin Sanomissa Emma Kari kertoo päätöksen syntyneen pääsiäisenä Leivonmäen kansallispuistossa Keski-Suomessa. Mukana matkalla oli vihreiden entinen puheenjohtaja Anni Sinnemäki perheineen.

Karin mukaan Suomi on rakennettu lupaukselle siitä, että seuraavilla sukupolvilla asiat ovat paremmin, eivätkä suomalaisten laajasti jakamat arvot koulutuksen tasa-arvosta ja ihmisten yhdenvertaisuudesta eivät ole vanhentuneita.

– Haluan olla tekemässä vihreistä seuraaviin eduskuntavaaleihin sitä tulevaisuuspuoluetta, joka uudistaa Suomea tavalla, joka pitää kiinni tästä tasa-arvon lupauksesta, Kari kertoo tiedotteessaan.

Karin mielestä Suomi ansaitsee eteenpäin katsovaa ja ratkaisukeskeistä oppositiopolitiikkaa.

– Hallituksen lyhytnäköinen politiikka on haastettava luomalla omalla vaihtoehdolla toivoa paremmasta. Me emme halua olla vain hyvä haastaja, vaan kädet savessa tekemässä sitä Suomea, jolle suomalaiset antoivat kunnallisvaaleissa tukensa, Kari sanoo.

Karin mukaan sosiaaliturvaa on uudistettava auttamaan työelämän väliinputoajia ja pienyrittäjiä sekä taloutta uudistettava vähäpäästöiseksi ja ympäristöystävälliseksi. Koulutukseen on panostettava Suomen osaamisen ja nuorten koulutuksen tasa-arvon turvaamiseksi, jotta kukaan ei putoa ulkopuolelle.

– Monet Suomen historian rohkeimmista uudistuksista neuvolasta peruskouluun on tehty taloudellisesti vaikeina aikoina. Se on tämän maan vahvuus. Vihreiden tehtävä ei kuitenkaan ole säilyttää vanhoja rakenteita. Me puolustamme sitä, mikä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa on arvokasta, ja samalla haluamme uudistaa taloutta, koulutusta, työelämää ja energiantuotantoa, Kari linjaa.

Kari on johtanut vihreiden valtuustoryhmää Helsingissä. Vihreät ovat saaneet Helsingissä läpi monia keskeisiä tavoitteitaan Hanasaaren hiilivoimalan sulkemispäätöksestä tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden säilyttämiseen. Valtuustoryhmän puheenjohtajana Kari kertoo saaneensa kiitosta neuvottelijana ja yhteisten ratkaisujen hakijana.

Vihreiden puheenjohtajaksi ovat asettuneet jo aiemmin ehdolle puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo Helsingistä ja kansanedustaja Olli-Poika Parviainen Tampereelta.