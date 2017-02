PS:n Tiina Elovaara: Suomalaisperheiden voitava tarjota sijaiskoti maahanmuuttajalapsille

Perussuomalaisten kansanedustaja Tiina Elovaara haluaa, että tavalliset suomalaisperheet voisivat tarjota sijaiskodin perheettömille maahanmuuttajalapsille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan.

– Yksinäisten maahanmuuttajalasten kotoutuminen nopeutuu ja tehostuu suomalaisperheissä. He oppivat kielen nopeammin, saavat hyvän alun koulunkäynnille ja väylän työelämään. On tunnustettu, että vallitseva kotouttamisjärjestelmä ei toimi, Elovaara sanoo tiedotteessaan.

Tähän asti turvapaikan saaneet lapset on sijoitettu perheryhmäkoteihin tai perheisiin, joilla on sama kulttuuritausta. Pakolaiskriisin aikana Suomeen on tullut noin 3000 alaikäistä ilman huoltajaa. Perheryhmäkotipaikkoja on aivan liian vähän tulijamäärään nähden, ja ne ovat kalliita.

Tähän asti kielteisen perheenyhdistämispäätöksen saaneita lapsia ei ole sijoitettu tavallisiin suomalaisperheisiin. Sijoittamisen käytäntö on sama kuin lastensuojelun piirissä: perheet saavat perhehoitolain mukaista korvausta sijoitetusta lapsesta.

– Lasten sijoittaminen suomalaisperheisiin tuo valtiolle suuria säästöjä. Sillä on myös inhimillistä merkitystä. Suomalaisperheissä lasten kielitaito karttuu huomattavan nopeasti. He saavat sosiaalisen tukiverkon ja suomalaisia kontakteja. Lasten mahdollisuus saada koulutusta, päästä työelämään ja menestyä elämässä ovat tällöin paljon paremmat, Elovaara sanoo.