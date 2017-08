UV:n Tiina Elovaara vastustaa solidaarisuusveron alarajan nostoa

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Tiina Elovaara ei kannata suunniteltua solidaarisuusveron kevennystä.

– Nykyhallituksen on tehtävä entistä enemmän oikeudenmukaisemman tulonjaon eteen. Vaikka talouskasvua on syntynyt, ei hyvätuloisten solidaarisuuden pidä päättyä, Elovaara sanoo.

Solidaarisuusvero on kahden prosentin lisävero, jonka jokainen yli 72 300 euroa vuodessa tienaava maksaa oman veroprosenttinsa lisäksi. Solidaarisuusveron alarajaa ollaan nostamassa takaisin 90 000 euroon, jossa se oli ennen vuotta 2016. Kyseessä on ollut määräaikainen vero, joka on nyt päättymässä.

Yli 72 300 euroa vuodessa tienaavia suomalaisia on arviolta noin 120 000–130 000.

– Pieni- ja keskituloiset ovat joutuneet osallistumaan taantuman selättämiseen, hyvätuloisten ylimääräistä panosta tarvitaan edelleen. Asia päätetään hallituksen budjettiriihessä loppukuusta, joten päätös on trion käsissä, Elovaara sanoo.