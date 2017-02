PS:n kansanedustaja puolueensa tilasta Ylellä: Ilmanpuhdistukselle ja linjakeskustelulle tarvetta

Tampereen Perussuomalaisten hallitus päätti maanantaina kokouksessaan yksimielisesti, että Terhi Kiemunki jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana. Perussuomalaisten puoluehallitus päätti perjantaina, että Kiemunki erotetaan puolueesta. Sääntöjen mukaan puolueyhdistyksen puheenjohtajan tulee olla puolueen jäsen.

Kansanedustaja Tiina Elovaara sanoo Ylelle ymmärtävänsä, että Tampereen osasto haluaa pitää Terhi Kiemungin puheenjohtajana, vaikka tilanne onkin hänen mukaansa erikoinen.

– Se on todella omituista. Me olemme tulleet tunnetuksi varmaan jo tietyllä lailla vähän erikoisena puolueena. Meillä on rosoisuutta nähtävissä monessa asiassa ja tiettyä kipuilua. Se näkyy tällä hetkellä monella tapaa, Elovaara sanoo.

Perussuomalaiset kaipaa Elovaaran mukaan nyt selkeää suuntaa. Suunnan hakemiseen vaikuttaa hänen mukaansa tulevan puheenjohtajan valinta.

– Se tulee kulminoitumaan tähän kesään, jolloin puolueen puheenjohtajasta päätetään. Itse odotan sitä kovasti, koska nyt tuntuu, että puolue hakee suuntaa. Tilanne ei ole jäsenille kovinkaan helppo. Tarvitaan se ilmanpuhdistaminen ja kunnon linjakeskustelu, hän sanoo.