Kansanedustaja täysistunnossa: Lukeeko näitä puheitamme joskus joku?

Eduskunnassa pidettiin tiistaina 203 puheenvuoroa valtion ensi vuoden talousarviosta. Muutama puheenvuoropyyntö siirrettiin teknisistä syistä myöhemmäksi, jotta asian käsittely pystyy jatkumaan koko viikon. Keskiviikkona, torstaina ja perjantaina puhutaan erikseen budjetin pääluokista eli eri ministeriöiden asioista.

Kansanedustaja Tiina Elovaara (ps.) aloitti tiistai-iltaisen puheenvuoronsa puhujakorokkeella toteamalla, että hän oli kirjoittanut pitkän puheen, missä olisi luetellut hallitusohjelman myönteisiä asioita.

– Päätinkin puhua osittain lonkalta — siitä, että välillä on vaikea ymmärtää, miksi hallitus kehuu hallitusta ja oppositio haukkuu sitä; että me elämme keinotekoisissa laumoissa nimeltä "puolueet"; että tämä yhteiskunta tappelee liikaa ja se ahdistaa kaikkia; siitä, miten vaikea työmaa tämä on ja miten mielenkiintoinen, Tiina Elovaara sanoi.

– Arvoisa puhemies! Lukeeko näitä meidän puheitamme joskus joku? Voiko riviedustaja vaikuttaa budjettiin? Paljonko valtiovarainministeriön virkamiehillä on valtaa suhteessa meihin, vaaleilla valittuihin kansalaisiin?

– Minä nimittäin kaikesta huolimatta pidän kansanedustajia tärkeinä. Vaikka moni ei sitä usko, me olemme suurin osa ihan tavallisia ihmisiä, jotka haluavat tehdä hyviä asioita yhteiskunnan hyväksi. En halua pelkkää virkamieshallintoa, mutta onko meillä jo sellainen?

Elovaara sanoi uskovansa, että vastakkaiset asetelmat eduskunnassa ovat osittain keinotekoisia.

– Talous on tällä hetkellä vaikeimpia ongelmiamme. On hyvä, että siitä värikkäästi keskustellaan, kunhan pysymme rehellisinä itsellemme, hän totesi.

– Arvoisa puhemies! Pidän sen varsinaisen budjettipuheenvuoroni sittenkin varmaan huomenna. Nyt ei tunnu siltä, vaikka odotin puheenvuoroani monta tuntia. Lopuksi sanoisin, että on mielestäni hiukan väärä mittari laskea puheenvuorojemme määrää. Nyt on aivan liikaa toistoa.