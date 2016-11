EK:n Jyri Häkämies Ylellä Juha Sipilälle: Taloustilanne on edelleen marraskuisen ankea

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies vastaa Ylen Ykkösaamussa pääministeri Juha Sipilän kommentteihin siitä, että yrittäjät ja elinkeinoelämän etujärjestöt ovat olleet tyytymättömiä hallituksen työllisyysuudistuksiin. Pääministeri sanoi aiemmin tällä viikolla Ylen Radion Ykkösaamussa, että myönteisistä talousuudistusten tuloksista huolimatta yrittäjien ja elinkeinoelämän etujärjestöjen viesti "tahtoo olla pääasiassa kitinää".

– Kukin varmaan odottaa tällaisia Uudenkaupungin autotehtaan kaltaisia positiivisia uutisia, mutta meidän tehtävänämme on kertoa asiat niin kuin ne ovat. Valitettavasti talouden ja työllisyyden tilanne on edelleen marraskuun kaltainen, ankea. Työllisyysasteemme on 68 prosenttia, Ruotsissa 76 prosenttia. Nämä ovat faktoja, joiden pohjalta pitää yhteistyötä tehdä. Varmasti, jos talouden barometrimme kertoo käänteestä, niin kerromme siitä mielellämme, Häkämies sanoo.

Ykkösaamun haastattelemat Häkämies ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta jakavat käsityksen siitä, että Suomen talouden tasapainottaminen ei luultavasti ole edennyt niin tehokkaasti kuin pääministeri olisi toivonut. Kolmikantamallia ja erityisesti työntekijäjärjestöjä on syytetty uudistusprosessien jarruttamisesta, ja EK on peräänkuuluttanut, että hallituksen tulisi kyetä edistämään uudistuksia sitomatta liikaa käsiään työmarkkinajärjestöihin. Häkämies ja Eloranta ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kolmikantaa tarvitaan.

– Olen EK:n kanssa erimieltä siitä, paljonko hallitus voisi parlamentaarista valtaansa käyttää. Toivoisin, että työnantajapuolen kanssa kyettäisiin yhteisiä ratkaisuja löytämään, jotka hallitus voisi viedä lainsäädäntöön, Eloranta sanoo.

Molemmat uskovat myös siihen, että työmarkkinajärjestöjen keskusliitoilla on tulevaisuudessakin merkittävä rooli, vaikka palkkaratkaisut tulevat tulevaisuudessa olemaan liittovetoisia.

– SAK koordinoi jatkossa liittojen neuvotteluja ja varmistavat sen, että liitot saavat sovitut ratkaisut, sanoo Eloranta.

– EK tukee neuvotteluja eri tavoin. Vastuu palkkaratkaisuista on liitoilla, mutta EK jatkaa muun muassa yritysten edunvalvontaa, innovaatioiden edistämistä ja EU-edunvalvontaa, Häkämies sanoo.