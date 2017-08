Elokuu alkoi reippailla sateilla – kuukauden sademäärä viikossa

Eniten on satanut Hämeenlinnassa, missä ensimmäisen kuuden päivän yhteenlaskettu sademäärä on 99,6 mm. Tyypillisesti elokuussa sataa noin 70–90 mm koko kuukauden aikana, joten Hämeenlinnassa on ylitetty jo tyypillinen koko elokuun sademäärä.

Yli 70 millimetrin sadekertymiin on päästy myös Suonenjoella, Kouvolassa, Hattulassa, Mikkelissä ja Hyvinkäällä. Suurin vuorokautinen sademäärä, 45,7 mm, mitattiin Kouvolassa sunnuntaina 6. elokuuta.

Heinä-elokuu on Suomessa sademäärän perusteella tarkasteltuna vuoden sateisinta aikaa. Kesäisissä kuurosateissa vettä voi kertyä kymmeniä millimetrejä lyhyessäkin ajassa. Syksyä kohti mentäessä sadepäivien lukumäärä kasvaa, mutta kerralla tuleva sademäärä pienenee ilman viiletessä.

Elokuun vuorokauden sade-ennätys, peräti 150,8 mm, mitattiin Oravaisilla 3.8.2004.