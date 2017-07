Simon Elo UV:n gallup-suosiosta: Hyvä alku

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo on tyytyväinen ryhmänsä saamaan kannatukseen Helsingin Sanomien kannatuskyselyssä. Sinisen tulevaisuuden suosio on gallupissa 2,5 prosenttia.

– Kun kyseessä on eduskuntaryhmä, joka ei vielä ole puolue, täytyy olla tyytyväinen. Myös siihen nähden, että kristillisdemokraattien, joka on kuitenkin perinteinen ja vanha puolue, kannatus on 3,3 prosenttia, on lukumme hyvä alku, Elo sanoo Verkkouutisille.

Hallituksen muodostavien kokoomuksen, keskustan ja Uuden vaihtoehdon yhteiskannatus on kyselyssä 39,9 prosenttia. Simon Elon mielestä gallup-lukemaan ei kannata takertua liiaksi, sillä puolueiden voimasuhteet ratkaistaan vaaleissa.

– Oleellisempana mittarina pidän myös sitä, että Suomen taloustilanne on lähtenyt tällä hallituskaudella tasaiseen nousuun, Elo sanoo.