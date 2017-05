PS:n kansanedustaja peruu arvostelua: Mehän olemme jo melkein yhtä usein Ylellä kuin Li Andersson

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelän mukaan Ylellä "eurooppalaisissa tai Yhdysvaltain vaaleissa toimituksellinen ote on lipsunut journalismista vaikuttamisen, etten sanoisi jopa informaatiovaikuttamisen puolelle".

– Näin ei tarvitse eikä saa olla. Pakkoasiakkaana suomalaisilla on oikeus tutkivaan ja objektiiviseen tiedonvälitykseen, Jani Mäkelä sanoi.

Kokoomuksen Eero Lehden mukaan sananvapaus näyttää olevan erittäin vaikea asia mieltää oikein.

– Medialla on vastuullinen päätoimittaja, jolla on sananvapaus. Hän ohjaa direktio-oikeuden mukaisesti toimitusta. Ei yksittäisellä toimittajalla työssään ole sellaista sananvapautta kuin muutamat toimittajat ovat ottaneet valtaa tässä asiassa käsiksi, Eero Lehti sanoi.

– Jokainen ymmärtää, että sananvapaus on merkittävä asia, mutta toimittaja tekee ohjeiden mukaan työtä siinä mediassa, missä on. Yksityishenkilönä hänellä, totta kai, on sananvapaus, eikä Suomi tunne ennakkosensuuria.

Vasemmistoliiton Silvia Modig sanoi pitävänsä erittäin huonona ajatusta siitä, että poliittista ohjausta Yleisradiossa lisätään.

– Sitä se tarkoittaa, kun strategia tuodaan hallintoneuvoston päätettäväksi.

Perussuomalaisten Simon Elo totesi arvostavansa Yleisradiota julkisena yleisradioyhtiönä.

– Perussuomalaisena on vaikea nyt kritisoida Ylen toimintaa meitä kohtaan, kun meidän edustajiamme on melkein yhtä usein heidän ohjelmissaan kuin Li Andersson. Kyllä meidät on huomioitu, Simon Elo heitti.