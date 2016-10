Eläkeuudistus on jo lähellä – oletko valmis?

Ihan kaikkia uudistukseen liittyvät muutokset eivät kuitenkaan koske.

Eläkeuudistuksen suurin muutos on eläkeiän nouseminen, joka koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Sitä aikaisemmin syntyneiden eläkeikä pysyy ennallaan.

– Eläkeikä nousee kolme kuukautta kerrallaan. Vuonna 1955 syntyneiden alin eläkeikä nousee 3 kuukautta, vuonna 1956 syntyneiden 6 kuukautta ja niin edelleen. Tällä tavoin vuonna 1962 syntyneiden eläkeikä nousee 65 vuoteen, kertoo eläkejohtaja Eija Korhonen Kuntien eläkevakuutus Kevasta.

– Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeiän noususta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Se vahvistetaan sitten, kun mittariin tulee 62 vuotta.

Julkisella sektorilla on paljon ammatillisia ja henkilökohtaisia eläkeikiä. Henkilökohtaiset eläkeiät eivät nouse, sillä ne ovat nyt suurimmalla osalla jo 64 ja 65 ikävuoden välillä ja koko ajan lähenevät 65 vuotta.

Sen sijaan ammatillisiin eläkeikiin – joita on esimerkiksi opettajilla ja poliiseilla – tulee samanlaiset kolmen kuukauden korotukset kuin ”tavallisiin” eläkeikiinkin.

– Jos ammatillinen eläkeikä täyttyisi nykylainsäädännön mukaan vuonna 2018, se nousee 3 kuukaudella, ja jos vuonna 2019, nousua tulee 6 kuukautta, ja niin edelleen. Mutta ammatillinen eläkeikä ei kuitenkaan nouse korkeammaksi kuin oman ikäluokan alin eläkeikä.

Eläkkeen lykkääminen kasvattaa eläkettä

Kesätöitä tekevät nuoret pääsevät eläkeuudistuksen jälkeen kerryttämään eläkettään entistä aiemmin, sillä jatkossa eläkettä kertyy jo 17-vuotiaana tehdyistä töistä. Ensimmäinen ikäryhmä, jota muutos koskee, ovat vuonna 2000 syntyneet.

Eläkkeen kertymiseen tulee myös toinen muutos. 63-vuotiailla ja sitä vanhemmilla ollut superkarttuma poistuu ja sen tilalle tulee lykkäyskorotus.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että eläkkeeseen saa korotuksen, jos jää eläkkeelle alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen. Korotusta tulee 0,4 prosenttia kuukaudessa eli jos eläkkeelle jäämistä lykkää esimerkiksi vuoden, saa 4,8 prosenttia paremman eläkkeen.

Jo kertyneet tai maksussa olevat eläkkeet pysyvät ennallaan.

Osa-aikaeläke poistuu

Eläkeuudistus poistaa käytöstä osa-aikaeläkkeen ja tuo tilalle uuden eläkelajin eli osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen. Se kuitenkin eroaa osa-aikaeläkkeestä monella tapaa.

– Osa-aikaeläkkeelle jäädessä on pitänyt olla töissä ja eläkkeen määrä on laskettu ansion alenemasta. Osittaisessa varhennetussa vanhuuseläkkeessä eli OVE:ssa puolestaan tärkein kriteeri on ikä, joka on aluksi vähintään 61 vuotta. Se ei vaadi työntekoa, mutta toisaalta töissä voi halutessaan jatkaa kokopäiväisesti eikä työnantajan kanssa tarvitse asiasta sopia mitään. On aivan oma päätös, haluaako ottaa osan eläkkeestä maksuun ennakkoon, Korhonen kertoo.

Ennakkoon otettu osuus säilyy samanlaisena myös vanhuuseläkkeelle siirryttäessä. Vanhuuseläkkeessä OVE:een lisätään OVE:n hakemisvaiheessa säästöön jäänyt eläkkeen osuus ja sen lisäksi mahdollinen OVE:n rinnalla tehdystä työstä karttunut eläke.

Toinen kokonaan uusi eläkelaji on työuraeläke, joka on suunnattu vähintään 63-vuotiaille työntekijöille. Sen saaminen edellyttää vähintään 38 vuoden uraa, joka on ollut henkisesti tai fyysisesti raskas.

– Työuraeläke on saman tyyppinen kuin työkyvyttömyyseläke, mutta se on mahdollista saada ehkä vähän kevyemmillä kriteereillä terveydentilan puolesta, Korhonen arvioi.

Eläkeuudistus pähkinänkuoressa

* Eläkeikä nousee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä 3 kuukautta kerrallaan.

* Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä vahvistetaan, kun he täyttävät 62 vuotta.

* Ammatilliset eläkeiät nousevat 3 kuukautta kerrallaan (nousu kuitenkin korkeintaan yleiseen alimpaan vanhuuseläkeikään asti).

* Henkilökohtaiset eläkeiät pysyvät ennallaan.

* Ylintä mahdollista eläkeikää ei ole, vaan työntekoa voi jatkaa niin kauan kuin haluaa. Eläkkeen kertyminen kuitenkin loppuu vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68-vuotiaana, vuosina 58-61 syntyneillä 69-vuotiaana ja vuosina 62-64 syntyneillä 70-vuotiaana. Tätä nuorempien karttuman loppumisikää ei tiedetä vielä.

* Vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneet saavat eläkettä jo 17-vuotiaana tekemistään töistä.

* Superkarttuma poistuu ja sen tilalle tulee lykkäyskorotus. Jos jää eläkkeelle ikäluokan alimman eläkeiän jälkeen, eläkkeeseen saa 0,4 prosentin korotuksen per kuukausi.

* Osa-aikaeläke poistuu ja sen tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osan siihen mennessä kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun jo etukäteen, jos on täyttänyt 61 vuotta.

* Kokonaan uusi työuraeläke on suunnattu vähintään 63-vuotiaille, joilla on takanaan vähintään 38 vuoden raskas työura. Ensimmäiset työuraeläkkeet voidaan myöntää aikaisintaan 1.2.2018, koska työuraeläkettä ei voida myöntää alimman vanhuuseläkeiän täyttäneelle.

* Jo kertyneisiin eläkkeisiin ei tule muutoksia.

* Vanhuuseläkkeelle jo jääneiden eläkkeisiin ei tule muutoksia.

* Voit tarkistaa oman eläkeikäsi tai laskea eläkearviosi osoitteesta tyoeläke.fi tai Kevan tai muiden työeläkelaitosten verkkosivuilta.

