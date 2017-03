EK:n Ilkka Oksala: Valinnanvapaus järkevin keino parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Ilkka Oksala pitää sote-uudistusta tämän vaalikauden merkittävimpänä lainsäädäntöhankkeena.

– Asiakkaan mahdollisuus valita palvelunsa tasavertaisten tuottajien joukosta on järkevin keino kannustaa yksityisiä ja julkisia tuottajia parantamaan palvelujen saatavuutta ja laatua. Jos vielä tuottajilla on samat pelisäännöt, eli samat korvaukset, asiakasmaksut ja maakuntien tekemät palvelutarpeen arvioinnit, myös kustannusten hallinta tehostuu, Oksala sanoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat kasvaneet reaalisesti yli neljänneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ilman uusia toimia nykyisen 17 miljardin euron menon arvioidaan nousevan reaalisesti noin 4,5 miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Hallituksena tavoitteena on leikata menojen kasvua kolmella miljardilla eurolla.

Alhaisimmillaan kunnat käyttävät sote-palveluiden järjestämiseen 2 200 euroa ja korkeimmillaan lähes 5 500 euroa asukasta kohti, eli erot kuntien välillä ovat jopa 2,5-kertaiset. Nämä erot eivät selity palveluiden laadun vaihtelulla tai väestön alueellisilla terveyseroilla, vaan erilaisella kyvyllä järjestää palveluiden tuotanto kustannustehokkaasti.

– Sote-uudistusta on valmisteltu kolmen vaalikauden aikana, ja aina se on epäonnistunut. Tämä on vakavasti vaarantanut sosiaali- ja terveyspalveluiden laadukkaan tuottamisen. Hallituksen valmistelema sote-uudistus ja sen keskeisin osa valinnanvapaus on nyt toteutettava, Oksala painottaa.

Maakunnan väliaikaishallinnolle oikeus perustaa yhtiö

EK näkee luonnoksen valinnanvapauslainsäädännöksi kokonaisuutena hyvänä. Palvelujen käyttäjien, järjestäjien ja tuottajien oikeudet ja velvollisuudet ovat pääsääntöisesti tasapainossa.

EK esittää kuitenkin, että lakiluonnoksesta poistettaisiin maakunnan mahdollisuus poiketa valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen vähimmäismäärästä. Lisäksi sote-keskuksen palveluiden yhdenmukainen määrittäminen lakitasolla täytyy EK:n mukaan varmistaa.

Sairastavuus täytyy ottaa kapitaatiorahoituksen perusteeksi.

Yhden luukun periaatteen toteuttamiseksi pitää lisätä säännökset siitä, miten maakunnan liikelaitos arvioi asiakkaan oikeuden saada asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti palvelujen hankintaa varten.

Lisäksi yhtiöittämistä voidaan nopeuttaa antamalla maakunnan väliaikaishallinnolle mahdollisuus perustaa yhtiöt.

Lausuntokierroksen perusteella täsmentyvä valinnanvapauslaki on EK:n mielestä käsiteltävä siten, että uudistus voidaan toteuttaa luonnoksessa esitetyssä aikataulussa.