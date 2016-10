EK:n uudeksi puheenjohtajaksi nousee Elisan Veli-Matti Mattila

Elinkeinoelämän keskusliitto EK tiedottaa, että sen vaalivaliokunta aikoo esittää liiton uudeksi puheenjohtajaksi Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilaa. Mattila seuraa tehtävässä Matti Alahuhtaa. EK:n edustajisto päättää valinnasta 29. marraskuuta syyskokouksen yhteydessä.

Veli-Matti Mattila on toiminut Elisan toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien. Sitä ennen hän toimi Ericssonin Suomen yksikön toimitusjohtajana vuosina 1997–2003. Mattila on ollut Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksessa vuosina 2004–2006 ja vuodesta 2015 alkaen.

Vaalivaliokunta arvioi, että Veli-Matti Mattila on johtaja, jolla on vahva kokemus digitaalisesta ja globaalista toimintaympäristöstä. Hänellä on arvioiden mukaan hyvät edellytykset jatkaa niin EK:n kuin Suomen uudistustyötä.