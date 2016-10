Päihdejärjestön pelko kävi toteen: Alkoholin myynti kasvoi, kun kauppojen aukiolot vapautettiin

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n mukaan syynä tähän on vuoden alussa tapahtunut kauppojen aukioloaikojen vapautus.

Valvira on julkaissut kuluvan vuoden alkoholin myyntitilastot tammi-kesäkuulta 2016. Raportti osoittaa, että kaikkien alkoholijuomien myynti on kasvanut puolen vuoden aikana maassamme kahdella prosentilla (100 % alkoholiksi muunnettuna) verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2015. Erityisesti vähittäismyynti on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana verrattuna viime vuoden alkuvuoteen. Oluen vähittäismyynnissä on tapahtunut 3,6 prosentin nousu. Siiderin vähittäismyynti on kasvanut 3,9 prosenttia.

Vuoden alussa kauppojen aukioloajat vapautuivat. Alkoholin myyntiaikoja ei muutettu, mutta kauppojen ollessa auki pidempään, alkoholia saa kaupoista esimerkiksi viikonloppuisin nykyään kello 21 asti.

– Suomessa alkoholin kulutus on laskenut useana perättäisenä vuonna. Kauppojen aukioloaikojen vapautuessa alkoholin saatavuus lisääntyi ja pelkona oli, että tämä nostaa alkoholinkulutusta. Nyt julkaistu puolivuosiraportti osoittaa tämän suuntaista kehitystä tapahtuneen, sanoo Kristiina Hannula, EHYT ry:n toiminnanjohtaja.

Talousjärjestö OECD ja maailman terveysjärjestö WHO ovat omissa raporteissaan useaan kertaan todenneet, että alkoholinkulutukseen vaikuttavat eniten hinta, saatavuus ja mainonta.

Alkoholilaki voi kasvattaa kulutusta

Saatavuus paranee Suomessa jälleen, jos hallituspuolueiden eduskuntaryhmien linjaus alkoholilain kokonaisuudistuksesta toteutuu. Linjauksen mukaan kaupoissa myytävien tuotteiden alkoholiprosenttia ollaan nostamassa 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin ja valmistustaparajoitteesta ollaan luopumassa. Alkoholilain pitäisi pian lähteä lausuntokierrokselle.

– Tämä tuore tilasto on selkeä osoitus siitä, että jos alkoholilakiin tehdään nyt esitettyjä muutoksia, kulutus nousee. Samalla kustannukset niin sosiaali- kuin terveysmenoissa kasvavat. Nyt vaikuttaa siltä, että uudistuksessa ollaan menossa teollisuuden ja kaupan ehdoilla pohtimatta kansanterveydellisiä näkökulmia. Toivon, että päättäjät pohtivat alkoholilain uudistusta koko yhteiskunnan näkökulmasta, sanoo Hannula