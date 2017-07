Ehdotus sähköautoilun lisäämiseksi: Lakiin perustuva oikeus saada latauspistoke taloyhtiön parkkipaikalle

Vesa Linja-aho kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että nykylainsäädäntö – tai oikeastaan sen tulkinta – mahdollistaa sen, että taloyhtiön hallitus voi halutessaan kieltää sähköauton lataamisen lämmityspistorasiasta. Tähän olisi autoelektroniikan lehtorina työskentelevän Linja-ahon mielestä hyvä saada muutos.

– Pähkinänkuoressa on täysin tuuripeliä ja hallituksen asenteesta sekä taustatiedoista kiinni, saako autonsa lataukseen. Jos taloyhtiö on riitaisa, peli on käytännössä pelattu. Ennakkotapauksen hakeminen oikeusistuimesta on hidasta, kallista ja pahentaisi riitaisan taloyhtiön ilmapiiriä entisestään.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) on aiemmin ehdottanut, että maanteiden varsilla sijaitseville huoltoasemille säädettäisiin velvollisuus tarjota sähköautojen pikalatausta.

Linja-ahon mukaan latausmahdollisuuden estävät haasteet taloyhtiöissä ovat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta puhtaasti hallinnollisia, eivät teknisiä.

– Jos yhtiössä on mahdollista käyttää autojen sisätilalämmittimiä, verkko kestää helposti muutaman sähköauton lataamisen, ja älykkäällä kuormantasauksella paljon enemmänkin, hän arvioi.

– Jos Suomen hallitus haluaisi oikeasti edistää sähköistä liikennettä, pakollisten pikalaturien sijaan lakiin tulisi kirjata oikeus saada autolle kotilatausmahdollisuus. Kustannukset niin asennuksesta kuin sähköstä maksaisi luonnollisesti autoilija itse.