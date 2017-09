Kansanedustajien kesätauko päättyy: Eduskuntatalo peruskorjattiin 1930-luvun loistoonsa

Sävymaailmaa on palautettu mahdollisimman lähelle alkuperäistä.

Eduskunta palaa täysistunto- ja valiokuntatyöhön peruskorjattuun Eduskuntataloon tänään tiistaina.

Työt aloitettiin keväällä 2015. Remontin aikana kansanedustajat ovat työskennelleet täysistuntosaliksi muutetussa Sibelius-Akatemian konserttisalissa.

– Sekä kohde että hanke ovat maassamme ainutlaatuisia monin tavoin. Eduskuntatalo on uniikki, osa kansallisomaisuuttamme, ja julkisuuden kohteena jatkuvasti. Museaalinen suojelu asettaa omat haasteensa. Vuodenajat ja kosteusolosuhteet vaihtuvat hankkeen aikana, mutta sisätilojen käyttöolosuhteiden on oltava koko ajan siinä kunnossa, että taideteokset ja erikoiskäsitellyt pinnat eivät kärsi. Ison kohteen aikataulu on myös haaste: siksi valitsimme toimittajan hyvissä ajoin, jotta voimme varmistaa yhteisen selkeän näkemyksen yksityiskohdista jo ennen työhön ryhtymistä, projektinjohtaja Hannu Peltonen eduskunnasta toteaa Lemminkäisen kotisivuilla.

Vuonna 1931 valmistuneen eduskuntatalon päärakennukseen ei ole aiemmin tehty täydellistä peruskorjausta. Esimerkiksi talotekniikka oli ennen remonttia alkuperäinen, kellaritilat ahtaat ja sisätilat ja julkisivut portaineen peruskorjauksen tai entisöinnin tarpeessa.

Korjaustöissä on kunnioitettu alkuperäistä. Eduskuntatalo on pyritty palauttamaan 1930-luvun loistoonsa. Monin paikoin on pyritty mahdollisimman lähelle talon suunnitelleen arkkitehti J.S. Sirénin näkemystä.