Eduskunnassa ahdistusta USA:n vaalista: Miten näin saattoi käydä?

Rkp:n Anna-Maja Henriksson sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että suuri keskustelunaihe ympäri Suomea monissa kodeissa ja työpöytien ympärillä on Amerikan presidentinvaali.

– Monet ihmettelevät, miten oli mahdollista että näin saattoi käydä, ja monet suomalaiset ovat myös huolestuneita siitä mitä tämä tulos saattaa merkitä Suomelle ja EU:lle, Anna-Maja Henriksson totesi.

Hänen mukaansa monet kysyvät tänään, että miten te eduskunnassa käsittelette Yhdysvaltojen presidentinvaaleja.

– Tietenkin on niin, että meidän pitää nyt kunnioittaa vaalitulosta, mutta tietenkin on myös näin, että siitä, mitä on tapahtunut Yhdysvalloissa - kaikkien aikojen ehkä synkin vaalikampanja, jossa on mustamaalattu toista ja jossa on esitetty paljon epäasiallisuuksia - tietenkin mekin mietimme, miten se vaikuttaa meihin.

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) vastasi Suomen ja Yhdysvaltain välien olevan "laajat ja hyvät, ja onneksi niin. Niiden pitää ollakin".

Hän huomautti Suomen UTP-linjausten transatlanttisten suhteiden tilasta olevan voimassa.

– Minä olen oikeastaan siitä äärimmäisen iloinen, että te, edustaja Henriksson, otitte tämän viime päivien todella tärkeimmän asian esiin ja tästä voidaan keskustella, Timo Soini sanoi.

Anna-Maja Henriksson siteerasi Saksan liittokansleri Angela Merkeliä, jonka mukaan riippumatta siitä, kuka johtaa Yhdysvaltoja, tällä henkilöllä on globaali vastuu.

– Olemme kuitenkin jo tänään saaneet sellaisia merkkejä, että rupeaa myös olemaan vähän huolestuneita yrittäjiä ympäri Suomea ja ollaan huolestuneita juuri kauppasuhteista, Henriksson sanoi.

Timo Soini vastasi, että "kehottaisin olemaan hyvin varovainen ja myöskin tavallaan hyvin levollinen".

– Demokratia on Amerikassa toiminut sillä tavalla kuin äänestäjät halusivat, ja nyt sitten me jatkossa katsomme ja neuvottelemme yhdessä heidän kanssaan kauppapolitiikasta ja muusta politiikasta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) totesi, että Euroopan TTIP:stä Donald Trump ei ole sanonut mitään.

– Sinänsä ei ole mitään syytä nähdä niin, etteikö kauppakumppanuuden syventäminen kehittyneiden kumppaneiden, Euroopan ja Yhdysvaltojen, välillä olisi Yhdysvaltain hallinnolla myös jatkossa myönteisenä asiana mielessä, Kai Mykkänen uskoi.

Pikku-trumpeja

Sdp:n Tytti Tuppurainen sanoi, että demokraattisesti valitun presidentin valtakirjaa täytyy tietysti kunnioittaa.

– Mikäli Donald Trump lähtee toteuttamaan sitä politiikkaa, jota hän edusti, toistuvasti toi esiin kampanjansa aikana, niin on se huolestuttavaa. Se on huolestuttavaa myös sen takia, että se inspiroi täällä valtameren toisella puolella Euroopan unionin jäsenmaissa olemassa olevia pikku-Trumpeja, jotka uhkaavat Euroopan unionin vakautta ja yhtenäisyyttä. Niitä on nähtävissä Unkarissa, on mahdollisesti nousemassa Ranskassa, Tytti Tuppurainen totesi.

Hän kysyi, miten ulkoministeri Soini aikoo toimia "jotta Euroopan unioni pystyisi patoamaan tämän nousevan vaarallisen äärioikeistoliikkeen, tämän yhteiskuntavastaisen liikkeen, ja tyydyttämään tavallisten eurooppalaisten ihmisten tarpeet, luomaan uskoa tulevaisuuteen ja parempaa työllisyyttä".

Timo Soini vastasi, että "jotta ei synny mitään epäselvyyksiä, on täysin selvää, että jokaisessa maassa, jossa käydään demokraattiset vaalit, päätetään vaalitulos, ja sen mukaan eletään Suomessa, Ranskassa, Tanskassa ja USA:ssa".

– Mitä Yhdysvaltojen vaalitulokseen tulee, niin siellä käytiin samaan aikaan myös senaatin vaalit ja edustajainhuoneen vaalit, ja kaikissa republikaanit voittivat. On se nyt kummallista, jos ei se ole demokraattista.

– Minä kehottaisin nyt kaikkeen varovaisuuteen presidentti Trumpin suhteen, annetaan hänen näyttää kykynsä. Minä en oikein pidä viisaana sitä, en varsinkaan Suomen ulkoministerinä, että me rupeamme jonkun maan vaalituloksia, jonkun maan presidenttiä tuomitsemaan ennen kuin hän on ollut päivääkään virassa, Soini lausui.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) totesi USA:n vaaleista toisen kysymyksen kohdalla.

– Nyt ei kannata meidän täällä kuitenkaan ripotella tuhkaa yllemme siitä, että Yhdysvallat on demokraattisesti valinnut presidentin, jonka linja voi tuoda muutoksia (ilmastosopimukseen). Mutta Yhdysvallat maana on sitoutunut Pariisin sopimukseen, Kimmo Tiilikainen sanoi.

– Kannattaa rauhassa katsoa: yleensä käy niin, että valta tuo vastuuta, ja toivottavasti näin tulee käymään myös Yhdysvaltojen asennoitumisessa.