E-kirjat yleistyvät opetuksessa ja opinnoissa

Sekä opiskelijat että opettajat katsovat, että sähköisessä muodossa olevat kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja, ilmenee Kansalliskirjaston FinELib-toimiston toteuttamasta kyselystä.

Kyselyyn vastanneilla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajilla ja opiskelijoilla on jo paljon kokemusta e-kirjoista. Yli puolet opettajista on hyödyntänyt opetuksessaan e-kirjoja. Opiskelijoista puolet on käyttänyt opintoihin liittyviä e-kirjoja.

Kyselyyn vastanneiden mielestä sähköisessä muodossa olevat oppikirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja ja opetusta monella tavalla. E-kirjat ovat saatavilla 24/7, niillä voi olla useita lukijoita yhtä aikaa, ne helpottavat etäopiskelua ja verkko-opetusta ja ne saa luettavakseen painettua kirjaa nopeammin.

Moni kyselyyn vastanneista opettajista valitsee oppikirjaksi kirjan, joka on saatavissa sähköisenä. Kuitenkin vajaa puolet opiskelijoista lukee jatkossakin mieluummin painetun kuin e-kirjan.

Opettajien ja opiskelijoiden mielestä e-kirjojen ongelmat liittyvät useimmiten saatavuuteen, tekniikkaan ja käytettävyyteen. Kaikkia kirjoja ei ole saatavilla sähköisessä muodossa, ja niiden yhtäaikaisia käyttöoikeuksia ei ole riittävästi. Myös kirjojen lataamiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttö on toisinaan hankalaa.

Nykyisin monet korkeakoulukirjastot hankkivat kirjoja mieluummin sähköisessä muodossa kuin painettuina, jos sähköinen kirja vain on saatavissa.

– Saamme kirjastossa jatkuvasti palautetta kyselyssä esiin nousseista asioista. E-kurssikirjat ovat kriittisen tärkeitä opiskelijoiden opintojen etenemisessä. Toivottavasti kustantajat ja e-kirjavälittäjät ymmärtävät tämän ja kehittävät e-kirjojen saatavuutta ja käytettävyyttä kyselyssä ilmi tulleiden ongelmien ja kehittämisehdotusten perusteella, sanoo tietoasiantuntija Aniita Ahlholm-Kannisto Tampereen yliopiston kirjastosta.