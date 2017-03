Lisää näyttöä verenpainetaudin ja glaukooman yhteydestä

Yhteys on tunnettu ennenkin, mutta tulokset vahvistavat näyttöä entisestään.

Tulokset perustuvat yli 200 000 eteläkorealaisen sairausvakuutusrekisteritietoihin. Osallistujista puolilla oli verenpainetauti.

Rekisteritietojen perusteella verenpainetautia potevien riski sairastua avokulmaglaukoomaan oli 16 prosenttia suurempi kuin verrokkien, joiden verenpaine ei ollut koholla. Tämä havaittiin yksitoistavuotisen seurannan aikana. Sairastumisriski havaittiin kaikenikäisillä, mutta alle 65-vuotiailla verenpainepotilailla se oli jonkin verran voimakkaampi kuin vanhemmilla.

Glaukooma on hitaasti etenevä näkövammaisuutta aiheuttava silmäsairaus. Se yleistyy iän myötä ja valtaosa hoidettavista potilaista on yli 65-vuotiaita. Silmänpaineen alentaminen on ainoa tunnettu hoito glaukoomaan.

Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim