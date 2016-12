Vanhemmat kannattaa ottaa mukaan hoitopäätöksiin

Tämä ei välttämättä näy hoitotuloksissa, mutta vanhemmat sitoutuvat hoitoon paremmin eivätkä kadu hoitovalintoja.

Tutkimukseen osallistui 126 alle kuusivuotiaan lapsipotilaan vanhempaa. Lapsille harkittiin tehtäväksi joko nielurisojen tai nielu- ja kitarisojen poistoleikkaus tai korvien tärykalvon ilmastointiputkitus.

Vanhemmat, jotka kokivat saaneensa osallistua hoitopäätökseen, sitoutuivat valittuun hoitoon muita paremmin ja olivat varmempia valinnan oikeellisuudesta, tulokset osoittivat. Heistä myös harvemmat katuivat päätöstä myöhemmin.

Tulokset eivät osoita aukottomasti, että yhteydet johtuvat siitä, että vanhemmat osallistuivat hoitopäätöksen tekoon. On kuitenkin todennäköistä että niin on. Lääkäreiden olisikin hyvä neuvotella vanhempien kanssa varsinkin tilanteissa, joissa valittavana on useita hoitovaihtoehtoja.

Tutkimus julkaistiin JAMA Otolaryngoly - Head & Neck Surgery -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim