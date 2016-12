Naislääkärin potilaat pysyvät paremmin hengissä

Ero mieslääkäreihin ei ole kovin suuri, mutta tutkijat pitävät sitä silti huomionarvoisena.

Tiedot käyvät ilmi yli 1,5 miljoonan keskimäärin 80-vuotiaan yhdysvaltalaisen rekisteritiedoista vuosilta 2011–2014. Rekisterien avulla tutkijat selvittivät, miten moni potilas oli menehtynyt 30 päivän sisällä sairaalaan joutumisesta ja kuinka moni oli joutunut takaisin sairaalahoitoon.

Tulosten perusteella naislääkäreiden hoitamien potilaiden riski menehtyä tai joutua uudelleen sairaalahoitoon oli jonkin verran pienempi kuin mieslääkäreiden hoitamien. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että jokaista 233 naislääkärin hoitamaa potilasta kohden yksi potilas enemmän jäi henkiin.

Aineistosta ei voinut päätellä, miksi naislääkärien potilaat pärjäsivät paremmin, mutta aiemmissa tutkimuksissa mieslääkärien ja naislääkärien väliltä on löydetty useita eroja. Naislääkärit ensinnäkin noudattavat virallisia hoitosuosituksia ja tutkimusnäyttöön perustuvia hoitomenetelmiä todennäköisemmin kuin mieslääkärit. Naislääkärit saattavat myös kommunikoida miehiä paremmin ja ottaa potilaan psykososiaaliset tarpeet useammin huomioon, tutkimuksista tiedetään. On silti mahdollista, että lääkärin sukupuolen lisäksi moni muukin seikka on vaikuttanut tuloksiin.

Tutkimus julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä.

UUTISPALVELU DUODECIM