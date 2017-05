Lapsuuden lihavuus nelinkertaistaa diabetesriskin

Brittitutkijoiden mukaan lihavuus liittyy lapsilla huomattavasti suurentuneeseen riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen eli aikuistyypin diabetekseen. Tutkijoiden havainnot julkaistiin Journal of the Endocrine Society -lehdessä.

Tyypin 2 diabetesta on perinteisesti pidetty vain aikuisten sairautena, mutta 1990-luvulta alkaen se on alkanut yleistyä myös lapsilla ja nuorilla. Valtaosa siihen nuorena sairastuvista on lihavia ja monien suvussa diabeetikoita on enemmänkin.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa hyödynnettiin 370 000 brittiläisen 2–15-vuotiaan terveysrekisteritietoja. Heistä 650:llä diagnosoitiin tyypin 2 diabetes vuosina 2009–2013.

Verrattuna normaalipainoisiin lapsiin ja nuoriin lihavien riski sairastua tyypin 2 diabetekseen 25 vuoden ikään mennessä oli nelinkertainen, analyysi osoitti.

Tyypin 2 diabetes myös yleistyi tarkasteltuna ajanjaksona. Kun vuosien 1994–1998 välillä sadastatuhannesta lapsesta vuosittain keskimäärin kuusi sairastui tyypin 2 diabetekseen, vuosina 2009–2013 tapauksia oli vuosittain jo 33. Samaan aikaan myös lasten lihavuus on yleistynyt.

Suomessa 2–18-vuotiasta pojista noin 22 prosenttia on ylipainoisia ja 4 prosenttia lihavia. Tytöillä vastaavat luvut ovat 12 ja 2 prosenttia.

