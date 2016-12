Herpesvirus mahdollisesti lasten leukemian riskitekijä

Herpesviruksiin kuuluva sytomegalovirus löytyy lähes kaikilta aikuisilta, mutta on useimmiten vaaraton. Akuutti lymfoblastileukemia (ALL) on lasten yleisin pahanlaatuinen veritauti.

Tieteellisessä Blood-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 130 lymfoblastileukemiaa sairastavan ja 40 akuuttia myelooista leukemiaa sairastavan lapsen selkäydinnäytteisiin. Selkäydinnäytteiden analyysissa sytomegalovirusta löytyi kaikilta lymfoblastileukemiaan sairastuneilta, mutta vain harvoilta myelooista leukemiaa sairastavilta.

Toisessa kokeessa tutkijat analysoivat verinäytteitä, jotka oli kerätty 270 vastasyntyneeltä, joilla todettiin myöhemmin lymfoblastileukemia. Verrattuna lapsiin, jotka eivät sairastuneet, lymfoblastileukemiaan sairastuneiden veressä oli vastasyntyneenä sytomegalovirusta lähes neljä kertaa todennäköisemmin.

Havainnot pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta raskaudenaikainen virusaltistus on yhdistetty leukemiariskiin aiemminkin. Myös monien muiden sairauksien juuret voivat olla virustartunnoissa ja altistumisissa, jotka tapahtuvat ennen syntymää.

Suomessa akuuttiin lymfoblastileukemiaan sairastuu vuosittain noin 40 - 50 lasta. Hoitojen tehostumisen ansiosta nykyään jopa 85 prosenttia heistä parantuu kokonaan.

Toimittaja: Uutispalvelu Duodecim