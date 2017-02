Alkoholiongelmat lisääntyvät avioeron jälkeen

Avioero voi laukaista monilla miehillä ja naisilla alkoholin väärinkäytön. Myös puolison kuolema lisää alkoholiongelmia, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa.

Ruotsalaisten tulokset perustuvat yli 900 000 miehen ja naisen rekisteritietoihin, ja niiden perusteella alkoholiongelmien riski suurentuu 3–4-kertaiseksi avioeron jälkeen. Tämä koski osallistujia, jotka eivät olleet kärsineet alkoholiongelmista aikaisemmin, mutta myös entisiä alkoholisteja. Yhteydet olivat samanlaisia myös leskeytymisen jälkeen.

Uudella parisuhteella ja liitolla oli vastaavasti päinvastainen vaikutus. Alkoholiongelmat vähentyivät noin 40 prosenttia uuden parisuhteen myötä.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Psychology -lehdessä.

Arviolta 500 000 suomalaista on alkoholin riskikäyttäjiä, eli heille alkoholinkäyttö on selvä terveysriski. Alkoholinkulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta keskeinen ongelma on runsas kertakulutus eli humalajuominen.

Uutispalvelu Duodecim.