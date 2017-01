Verenpainelääkitys yhteydessä glaukoomariskin pienentymiseen

Tanskalaistutkimuksen mukaan verenpainelääkityksen aloittaminen saattaa pienentää riskiä sairastua glaukooma-silmäsairauteen. Yhteys havaittiin uutispalvelu Duodecimin mukaan tutkimalla yli 2,6 miljoonan tanskalaisen rekisteritietoja vuosilta 1996–2012.

Rekisterien avulla tutkijat ensiksi yhdistivät verenpainelääkitykset suurentuneeseen glaukoomariskiin, mutta kuva muuttui tarkemmissa analyyseissa. Kun analyysissa huomioitiin, muuttuiko potilaiden glaukoomariski verenpainelääkityksen aloittamisen jälkeen, sairastumisriskin huomattiin pienenevän lääkityksen myötä.

Näin ollen havainnot viittaavat Duodecimin mukaan siihen, että vaikka verenpainetauti saattaa altistaa glaukoomalle, verenpainelääkkeet voivat kumota tuon liikariskin. Lääkitysten lisäksi kuitenkin moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin.

Glaukooma on hitaasti etenevä näkövammaisuutta aiheuttava silmäsairaus. Koholla oleva silmänpaine on sen merkittävin riskitekijä. Glaukooma yleistyy iän myötä ja valtaosa hoidettavista potilaista on yli 65-vuotiaita. Silmänpaineen alentaminen esimerkiksi lääkkeillä tai leikkauksella on ainoa tunnettu hoito glaukoomaan.

Tutkimus julkaistiin Hypertension-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim