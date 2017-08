Syöpäpotilaat ovat suurentuneessa sydän- ja verisuonioireiden vaarassa

Syöpään sairastuvat ovat tuoreen tutkimuksen mukaan alttiita sairastumaan myös sydänkohtauksiin, aivoverenkiertohäiriöihin ja valtimoveritulppiin. Riski rajoittuu lähinnä diagnoosia seuraavaan vuoteen, mikä viittaa vaikutuksen liittyvän syöpähoitoihin, Duodecim kertoo.

Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 280 000 hiljattain syöpään sairastuneen ja yhtä monen terveen verrokin rekisteritietoihin.

Puolen vuoden seurannan aikana syöpäpotilaista 5 prosenttia sairastui valtimoveritulppaan, kun terveistä verrokeista sairastui vain hieman yli 2 prosenttia. Sydänkohtauksen sai puolestaan 2 ja aivoverenkiertohäiriön 3 prosenttia syöpäpotilaista, kun verrokeista sairastui 0,7 ja 1,6 prosenttia.

Riski vaihteli syövän sijainnin ja vakavuusasteen mukaan, mutta suurin riski liittyi keuhkosyöpiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös rinta-, eturauhas-, paksu- ja peräsuoli-, virtsarakko-, haima- ja vatsasyöpiä sekä non-Hodgkinin lymfoomaa.

Tulokset vahvistavat Duodecimin mukaan näyttöä syövän ja sydänoireiden yhteydestä ja osoittavat, että vaikutuksiin kuuluu myös suurentunut valtimoveritulppien vaara. Ainakin osa sydän- ja verisuonivaikutuksista selittynee syövän sädehoidoilla. Varsinkin rintakehän alueelle annettu sädehoito on yhdistetty sydänriskeihin.

