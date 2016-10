Menehtymisen riski kasvaa suolankäytön lisääntyessä

Aikuiset suomalaiset syövät ruokasuolaa keskimäärin noin 10 grammaa päivittäin, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin suositellaan.

Liiallinen suolan saanti on merkittävä sydän- ja verisuonitautien ja monien muiden sairauksien riskitekijä, kertoo uutispalvelu Duodecim. Tuore tutkimus vahvistaa riskien näkyvän myös kokonaiskuolleisuudessa.

Havainnot perustuvat runsaan kolmen tuhannen aikuisen terveystietoihin, jotka kerättiin osana kahta suolankäytön ja sen vähentämisen vaikutuksia selvittänyttä tutkimusta. Osallistujien verenpaine oli koholla, mutta he eivät vielä täyttäneet varsinaisen verenpainetaudin kriteerejä

Kun osallistujia seurattiin keskimäärin 24 vuoden ajan, riski menehtyä suureni tasaisesti suolankäytön lisääntyessä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Aikuiset suomalaiset syövät Duodecimin mukaan ruokasuolaa keskimäärin noin 10 grammaa päivittäin, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin suositellaan. Maailmanlaajuisesti liika suola aiheuttaa joka vuosi ainakin 1,7 miljoonaa sydäntautikuolemaa.

