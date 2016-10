Statiinit saattavat pienentää diabeetikon Parkinson-riskiä

Diabeetikot saattavat tuore taiwanilaistutkimuksen mukaan säästyä Parkinsonin taudilta jonkin verran todennäköisemmin, jos he käyttävät statiini-kolesterolilääkkeitä, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Taiwanilaisten havainto on mielenkiintoinen, sillä statiinit on yhdistetty myös suurentuneeseen Parkinson-riskiin joissain tutkimuksissa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa statiineja käyttävien riski sairastua Parkinsonin tautiin oli 40–45 prosenttia pienempi kuin potilaiden, jotka eivät olleet lääkityksellä. Tämä havaittiin sekä miehillä että naisilla, ja yhteys myös voimistui suuremmilla lääkeannoksilla.

Tulokset perustuvat 50 000 diabetespotilaan rekisteritietoihin vuosilta 2001–2008. Puolet potilaista oli statiinilääkityksellä.

Tulokset eivät paljasta, miksi statiineja käyttävien Parkinson-riski oli pienentynyt, mutta veren kolesterolin ja statiinien on ennenkin epäilty vaikuttavan Parkinsonin taudin kehittymiseen.

Tutkimustulokset ovat kuitenkin hyvin ristiriitaisia, sillä toisissa tutkimuksissa korkea kolesteroli on suojannut Parkinsonin taudilta ja toisissa vaikutus on yhdistetty kolesterolia alentaviin statiineihin. Onkin mahdollista, että kolesterolin ja statiinien sijaan yhteyksien taustalla on jokin kolmas tekijä, jota tutkijat eivät ole vielä tunnistaneet.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Annals of Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim