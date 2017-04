E-vitamiini tai seleeni eivät ehkäise Alzheimerin tautia

Alzheimerin taudin ehkäiseminen ei todennäköisesti onnistu ainakaan E-vitamiini- tai seleenilisiä syömällä, tuore tutkimus osoittaa. Suojavaikutusta ei havaittu viiden vuoden käytön jälkeen, uutispalvelu Duodecim.

Tutkimuksen tulokset perustuvat runsaan 7 300 miehen seurantatietoihin. Osana tutkimusta he söivät päivittäin E-vitamiinilisiä, seleeniä, kumpaakin tai lumevalmistetta.

Viisivuotisen seurannan aikana miehistä 4,4 prosenttia sairastui Alzheimerin tautiin, mutta sairastumisia sattui yhtä paljon kaikissa tutkimusryhmissä. Näin ollen E-vitamiini-, ja seleenilisät tai niiden yhdistelmät eivät ehkäisseet sairastumisia. Tutkimuksen menetelmällisten ongelmia takia tulokset olisi hyvä kuitenkin varmistaa uusissa tutkimuksissa.

E-vitamiinin, seleenin ja muiden antioksidanttien on toivottu ehkäisevän dementiaa ja monia muita sairauksia, joissa oksidatiivinen stressi on osallisena, mutta tutkimuksissa toiveille ei ole löytynyt paljoakaan perusteita. On jopa näyttöä siitä, että vitamiinilisät voivat suurentaa joidenkin sairauksien vaaraa. Esimerkiksi E-vitamiini- ja seleenilisät on yhdistetty eturauhassyövän riskiin, vaikka niiden on arveltu suojaavan syövältä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim