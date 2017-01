Punainen liha voi lisätä vakavan munuaissairauden vaaraa

Paljon punaista lihaa syövät näyttäisivät Duodecimin mukaan sairastuvan vakavaan munuaissairauteen muita todennäköisemmin. Riski koskee loppuvaiheen munuaissairautta.

Tieto käy ilmi tutkimuksesta, jossa 63 000 kiinalaista 45–74-vuotiasta seurattiin vuodet 1993–1998. Runsaan viidentoista seurantavuoden aikana 950 osallistujalla todettiin loppuvaiheen munuaissairaus.

Osallistujien ruokavaliosta kerättiin tietoa tutkimuksen aikana, ja kun nämä tiedot yhdistettiin tietoihin sairastumisista, munuaissairaus havaittiin noin 40 prosenttia yleisemmäksi paljon punaista lihaa syövillä. Tämä havaittiin verrattuna osallistujiin, joiden ruokavaliossa oli vain niukasti punaista lihaa.

Siipikarjan, kananmunien, kalan tai maitotuotteiden ei havaittu vaikuttavan sairastumisriskiin, vaikka nekin ovat merkittäviä proteiinin lähteitä.

Tulokset ovat Duodecimin mielestä mielenkiintoisia, sillä aiemmissa tutkimuksissa proteiinin saannin vähentäminen on hidastanut munuaisongelmien etenemistä. Nyt saatujen tulosten valossa vaikuttaisi kuitenkin siltä, että pelkän proteiinin sijaan vaikutus voi painottua punaiseen lihaan. Tähän viittaa myös se, että kiinalaisten tutkimuksessa punaisen lihan korvaaminen muilla proteiinin lähteillä pienensi munuaissairauden riskiä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Society of Nephrology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim