Pohjoismainen ruokavalio auttaa välttymään aivoinfarktilta

Tuoreen tanskalaistutkimuksen mukaan monet Pohjoismaissa perinteiset ruoka-aineet voivat pienentää ainakin riskiä sairastua aivoinfarkteihin.

Tutkimuksessa pohjoismaisen ruokavalion keskeisiksi piirteiksi määriteltiin kala, kaurapuuro, ruisleipä, juurekset, kaali sekä omenat ja päärynät, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Näitä runsaasti syövien tanskalaisten riski sairastua aivoinfarktiin oli noin 15 prosenttia pienempi kuin ikätovereiden, joiden ruokavaliossa oli tuskin lainkaan pohjoismaisia piirteitä. Tämä havaittiin vajaan 14 seurantavuoden aikana. Ruokavalio ei vaikuttanut aivoverenvuodoista johtuvien aivoverenkiertohäiriöiden todennäköisyyteen.

Pohjoismaista ruokavaliota eli ns. Itämeren ruokavaliota on Duodecimin mukaan tutkittu aiemminkin, ja se on yhdistetty mm. suotuisiin verenpainevaikutuksiin. Yllä mainittujen ruoka-aineiden lisäksi myös marjat ja rypsiöljy ovat keskeisiä pohjoismaisen ruokavalion piirteitä. Ruokavalio on hyvin lähellä virallisia ravitsemussuosituksia.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Stroke-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim