Opioidiriippuvaisten ennenaikainen kuolleisuus voi olla luultua suurempaa

Yhdysvaltalaisaineistoon perustuvan tutkimuksen perusteella opioidiriippuvaisten riski menehtyä neljän vuoden sisällä on jopa kymmenkertainen, kertoo Duodecim.

Yhdysvaltalaisten tulokset julkaistiin Journal of Addiction Medicine -lehdessä, ja ne perustuvat 2 600 perusterveydenhuollon piiriin vuosina 2006–2014 hakeutuneen opioidiriippuvaisen seurantaan.

Neljän vuoden seurannan aikana potilaista 18 prosenttia menehtyi, mikä oli noin kymmenen kertaa enemmän kuin samanikäisessä perusväestössä. Vaikka kymmenkertainen kuolleisuus kuulostaa suurelta, joissain aiemmissa tutkimuksissa riski on arvioitu jopa tätäkin suuremmaksi.

Yliannostusten lisäksi yleisiä kuolinsyitä olivat sydän- ja verisuonitaudit, syöpä sekä hepatiitti C ja muut infektiotaudit.

Suomessa opioidien väärinkäyttäjiä on Duodecimin mukaan arviolta 13 000 – 15 000. Opioidiriippuvuuden korvaushoitoa on annettu Suomessa vuodesta 1995 ja tällä hetkellä hoidossa on noin 2 700 potilasta. Korvaushoito vähentää merkittävästi potilaiden kuolleisuutta sekä huume- ja omaisuusrikoksia.

Uutispalvelu Duodecim