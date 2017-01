Iäkkäät sydänpotilaat pärjäävät sydämentahdistimen kanssa

Sydämentahdistimen saavien yli 65-vuotiaiden ennuste on tuoreen tutkimuksen mukaan parantunut vuosien varrella, kertoo uutispalvelu Duodecim. Lähes 80 prosenttia iäkkäistä potilaista on nykyään elossa vielä kahden vuoden kuluttua laitteen asentamisesta. Tutkimus perustuu 12 000 yhdysvaltalaisen sydäntahdistinpotilaan rekisteritietoihin vuosilta 2006–2009.

Tulosten perusteella tahdistinpotilaiden ennuste on parantunut verrattuna aikaisempien tutkimusten tuloksiin, mikä voi johtua hoitojen ja laitteiden kehityksestä. Tästä huolimatta erittäin monet iäkkäät potilaat tarvitsevat sairaalahoitoa tahdistimen asentamista seuraavien kahden vuoden aikana. Mitä vanhempi potilas on, sitä todennäköisemmin hän joutuu sairaalaan tai hoitokotiin.

Suomessa asennetaan Duodecimin mukaan vuosittain noin 4 500 sydämentahdistinta. Tahdistimia on erilaisia ja niillä voidaan hoitaa rytmihäiriöitä ja mm. sydämen vajaatoimintaa.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim