Hyvä kolesteroli ei välttämättä kerro sydänriskeistä

HDL-kolesterolia kutsutaan hyväksi kolesteroliksi, koska sen on ajateltu pienentävän riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tuoreen tutkimuksen valossa HDL-kolesteroli ei kuitenkaan ennusta terveiden sydänriskejä. Tulos vahvistaa uutispalvelu Duodecimin mukaan viimeaikaisia tutkimustuloksia, joiden perusteella HDL-kolesterolin asema sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä on kyseenalaistettu.

Tutkimuksessa käytettiin yli 630 000 keskimäärin 57-vuotiaan sydämeltään terveen rekisteritietoja viiden vuoden ajalta. Seurannan aikana heistä 18 000 menehtyi.

Alhainen HDL-kolesteroli liittyi suurempaan riskiin menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin, mutta myös riskiin menehtyä syöpään ja muihin sairauksiin. Näin ollen HDL:n pitoisuus ei liittynyt vain sydän- ja verisuonitauteihin.

Tulokset osoittivat lisäksi, että HDL:n vähyys oli yleisintä pienituloisilla, jotka eivät olleet omaksuneet terveellisiä elämäntapoja. Myös muut sairaudet ja sydänriskitekijät olivat heillä yleisempiä kuin osallistujilla, joiden HDL oli normaalitasolla.

Yhdessä nämä havainnot viittaavat siihen, että sydän- ja verisuonitautien sijaan HDL-kolesterolin pieni pitoisuus liittyy laajemmin potilaan heikkoon terveydentilaan eikä se sen vuoksi ole tarkka sydänriskitekijä. Tutkimuksessa erittäin suuri HDL-pitoisuus liittyi myös suurentuneeseen ei-sydänperäiseen kuolleisuuteen, mitä tutkijat eivät osaa tarkalleen selittää.

Tulokset julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim