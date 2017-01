Huonot työolot suurentavat mielenterveysongelmien vaaraa

Mielenterveysongelmat voivat johtua myös huonoista työoloista, tuore katsaustutkimus osoittaa. Näin on ainakin masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön kohdalla, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Katsauksessa yhdistettiin seitsemän aikaisemman katsaustutkimuksen aineistot ja analysoitiin ne uudelleen.

Analyysin perusteella työelämässä on monia piirteitä, jotka altistavat sairastumisille. Riskit ovat suurentuneet työntekijöillä, joiden työ on vaativaa, mutta työntekijällä on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa sen sisältöön tai työtapoihin. Myös kokemus päätöksenteon ja työnjohdon epäreiluudesta, kiusaaminen ja vähäinen sosiaalinen tuki altistavat mielenterveysongelmille.

Ylläkuvatut piirteet ovat Duodecimin mukaan tyypillisiä työstressin ja työuupumuksen riskitekijöitä, ja ne on yhdistetty myös mm. sydänkohtausten ja aivoverenkiertohäiriöiden vaaraan. Duodecim arvioi, että työoloja parantamalla voisikin todennäköisesti vaikuttaa merkittävästi väestön terveyteen.

Tulokset julkaistiin Occupational and Environmental Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim