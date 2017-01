Alkoholismi voi altistaa sydänoireille

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan lääkärin toteamaa alkoholiongelmaa potevat sairastuvat tavallista todennäköisemmin ainakin sydäninfarkteihin, eteisvärinä-rytmihäiriöön ja sydämen vajaatoimintaan, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Tutkimuksen havainnot perustuvat kalifornialaisiin hoitorekistereihin, joista poimittiin tiedot lähes 15 miljoonasta potilaasta, joista 270 000:lla eli noin kahdella prosentilla oli lääkärin toteama alkoholiongelma.

Alkoholiongelmaisten riski sairastua eteisvärinään tai sydämen vajaatoimintaan oli yli kaksi kertaa suurempi kuin muiden potilaiden. Sydäninfarktien riski oli heillä noin puolitoistakertainen.

Tulokset julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim