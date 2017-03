Maailman tunnetuimman hakkerin jättimansionin katolla liehuu - siniristilippu

Suomalais-saksalainen Uudessa-Seelannissa asuva Kim Dotcom (alun perin Kim Schmitz) on maailman tunnetuin hakkeri ja Hollywoodin ykkösvihollinen.

Hänestä tehty dokumenttielokuva Kim Dotcom: Caught in the Web on nyt tullut maailman ensi-iltaansa festivaaleilla USA:ssa. Mies itse ei sinne voinut tulla, koska USA vaatii hänen luovutustaan oikeudenkäyntiin.

Nettihahmon elokuvan trailerissa näkyy hänen valtava asuinpalatsinsa. Kuvasta erottaa tarkkaan katsomalla, että sen päällä liehuu Suomen lippu. Kimin äiti on suomalainen.