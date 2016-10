"Vihjaatteko te elintasosairauteen? Minä en."

Eduskunnan kyselytunnilla vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen kysyi diabeetikoiden lääkekorvausten leikkaamisesta. Pekosen mukaan leikkaus on kohdennettu epäoikeudenmukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.) vastasi heillä olevan varmasti samat luvut siitä, kuinka paljon lääkesäästöt eri ikäluokissa vaikuttavat.

– Mutta on huomioitava myös se, että meillä on myös muita potilasryhmiä, joilla on suuria lääkemenoja - entä se yksinhuoltajaäiti, jolla on astmalääkkeitä? Kannattehan te huolta myös heistä, Pirkko Mattila kysyi.

– Minusta lääkekorvausjärjestelmää tulevaisuudessa tulee tarkastella kokonaisuutena ja uusia, kyllä, tasa-arvoisemmin niin, että se ei ole juuri yhtä potilasryhmää näin koskeva vaan että voitaisiin kiinnittää huomiota siihen, miten pienituloisten lääkehoito toteutuu.

Jatkokysymyksessään Aino-Kaisa Pekonen totesi, että "leikkauksien perusteluissa vihjataan epäsuorasti, että kakkostyypin diabetes olisi itse aiheutettu sairaus".

– Ensinnäkään tämä ei pidä paikkaansa, ja toiseksi se on kestämätön peruste korvaustason leikkaukselle. Elintapoja on totuttu Suomessa pitämään yksityisasiana, eivätkä ne vaikuta siihen, millaista hoitoa on kullekin saatavilla.

– On mahdotonta mitata, missä määrin eri sairaudet ovat niin sanotusti itse aiheutettuja. Kakkostyypin diabetes ei läheskään aina liity elintapoihin, vaan sairaus puhkeaa usein perinnöllisistä syistä. Arvoisa ministeri Mattila, aikooko hallitus muuttaa lääkekorvauslainsäädäntöä ja myös lainsäädäntöä laajemminkin niin, että ihmisiä aletaan arvottaa elintapojen mukaan, Pekonen kysyi.

Ministeri Pirkko Mattila vastasi seuraavasti:

– Vihjaatteko te nyt elintasosairauteen? Minä en. Minä en tule vihjaamaan, enkä tässä vastauksessa, että se on nimenomaan vain elintasosairaus.

– Kyllä me kaikki tiedämme, että meillä on myös perimä Suomessa. Meillä on myös moneen muuhun sairauteen perimä. Ja tässä edelleen lääkekorvaus säilyy, 65 prosenttia, ja se tulee samalle tasolle kuin verenpaine- ja muut sydänlääkkeet, Pirkko Mattila totesi.