Pentti Arajärvi Demokraatille: Demareilta löytyy potentiaalisia ehdokkaita apulaispormestariksi

Helsingin sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja Pentti Arajärvi painottaa, ettei demareilla ole mitään paniikkia löytää hyvää apulaispormestariehdokasta.

– Totesimme, ettei siihen tarvitse ottaa vielä kantaa. Toimialakin vaikuttaa osittain siihen, ketä esitämme, Arajärvi kertoi Demokraatille uuden valtuustoryhmän kokouksen jälkeen.

Kuntavaalin tuloksen perusteella SDP on saamassa yhden apulaispormestarin paikan, kun Helsinki siirtyy kesäkuussa niin sanottuun pormestarimalliin.

Apulaispormestareita valitaan kaikkiaan neljä. He toimivat toimialalautakuntien puheenjohtajina. Lautakunnat ovat kasvatus- ja koulutuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta.

Arajärvi arvioi, että kokoomus ja vihreät ovat ”nokkimisjärjestyksessä” ensimmäisinä, kun apulaispormestarien tehtäviä jaetaan.

– Pelisääntöneuvottelut eli millä periaatteella paikkoja jaetaan, ovat vielä käymättä. Emme me nyt ihan ”jakojäännöksellä” olla, mutta luultavasti jotakin on viety päältä pois, ennen kuin me pääsemme sanomaan sanamme.

Poliittiset neuvottelut alkavat pääsiäisen jälkeen.

SDP:n kaupunginhallitusryhmää vetänyt Pilvi Torsti ilmoitti, ettei ole käytettävissä apulaispormestariksi. SDP:n pormestariehdokas Tuula Haatainen puolestaan haluaa jatkaa eduskunnassa.

Apulaispormestarin täytyy olla valtuutettu tai varavaltuutettu.

– Kyllä 12 varsinaisen ja 12 varavaltuutetun joukosta löytyy potentiaalisia ehdokkaita. Emme me sellaisessa tilanteessa ole, ettei ketään olisi esittää, Arajärvi sanoi.

Käytännössä SDP:n ehdokas apulaispormestariksi varmistuu piirikokouksessa, joka pidetään toukokuun puolivälissä.