Demarinuoret esittää nuorille maksutonta ehkäisyä

Maksuttomuus lisää nuorten ehkäisyn käyttöä ja näin vähentää raskaudenkeskeytyksiä sekä seksitautitartuntoja. Kuntien on tarjottava nuorille sekä kondomeja että hormonaalista ehkäisyä.

– Esimerkiksi Raumalla maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille on ollut jo käytössä, ja päätöksellä on saatu merkittäviä tuloksia aikaan aborttien ja sukupuolitautitartuntojen vähentymisenä. Tätä kautta on saatu aikaan myös huomattavia kustannussäästöjä. Inhimillinen puoli on sitäkin tärkeämpi, sillä tuskin kukaan haluaa kokea ei-toivottua raskautta tai sukupuolitautia, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Hänen mukaansa nuorille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista tai kynnys ehkäisyvälineiden hankintaan korkea.

– Maksuton ehkäisy olisi kunnilta hieno kädenojennus nuorille. On tärkeää, että sopivien ehkäisyvälineiden lisäksi nuorille tarjotaan myös laadukasta neuvontaa, tukea ja tietoa seksuaaliterveydestä, Näkkäläjärvi toteaa.