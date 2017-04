Amerikkalaismedia kertoo Suojelupoliisin vuosiraportista: Tämä on Suomen suuri saavutus

Suojelupoliisi julkaisi tällä viikolla vuosittaisen julkisen raporttinsa. Siinä kerrotaan Supon toiminnasta kuluneen vuoden aikana. Raportti tarjoaa kurkistusikkunan Suomea kohdanneisiin uhkiin ja Supon työhön niiden torjunnassa.

Amerikkalainen puolustukseen keskittyvä Defense News uutisoi raportista tässä kyberturvallisuuteen keskittyvällä Fifth Domain-sivustollaan.

Sen mukaan Suomi toimii liki 5,5 miljoonan ihmisen väestöllään ja 833 mailin Venäjän rajallaan "esimerkkitapauksena" kansallisesta kyberstrategiasta ja vihollisen informaatio-operaatioiden vastustamisessa.

Uutisessa huomautetaan, että vain Venäjän mainitaan nimeltä, kun käsitellään Suomen vastapuolena toimivia valtiollisia tahoja.

Amerikkalaismedia kiinnittää erityistä huomiota kyberturvallisuuteen.

– Julkisessa viittauksessa Venäjään todetaan, että ”useimmat havainnot liittyivät APT28/Sofacy-hyökkäykseen, jossa toiminnan salaamiseksi ei nähty juurikaan vaivaa”, jutussa todetaan.

APT28/Sofacy on tunnettu venäläinen hakkerikollektiivi. Myös Fancy Bear -nimellä liikkuva toimija on kytketty Venäjän asevoimien GRU-tiedustelupalveluun.

Amerikkalaistiedustelun mukaan Fancy Bear on toinen Yhdysvaltojen viime vuoden presidentinvaalien hakkerointitapauksiin sekaantuneista ryhmistä.

Artikkelissa nostetaan esiin myös suojelupoliisin raportissa mainitut perinteisemmät ulkovaltojen vakoilu- ja vaikuttamisyritykset. Niillä pyritään ”vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon ja muokkaamaan yleistä mielipidettä”.

– Suomi on onnistunut eräässä Euroopan vaikuttavimmista diplomaattisista saavutuksista sen jälkeen, kun se itsenäistyi Venäjästä sata vuotta sitten: tasapainottelemaan idässä aggressiivisen naapurin kanssa, jolla on ylivoimainen sotavoima samalla kun se on säilyttänyt ystävälliset siteet eurooppalaisiin naapureihinsa jopa kieltäytyessään Naton jäsenyydestä.

Artikkelin mukaan kriitikot puhuvat suomettumisesta ja syyttävät Suomea liian sovinnollisesta suhtautumisesta Venäjään. Maltillinen poliittinen linja on kuitenkin amerikkalaismedian mukaan onnistunut yhdessä taloudellisen yhteistyön kanssa takaamaan Suomen itsenäisyyden.

Jutussa kiitellään myös Suomen kykyä vastustaa infovaikuttamista ja kyberhyökkäyksiä ja huomautetaan, ettei maassa ole koettu vastaavia iskuja, kuin muissa Venäjän naapureissa kuten Virossa, Liettuassa, Georgiassa ja Ukrainassa.