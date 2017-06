Työtön hämmästyi: TE-toimiston päätöksen takia olen kesän puilla paljailla

Nimimerkki "Kesätyötön" arvostelee Aamulehden mielipidesivulla TE-toimiston toimintaa. Kirjoittaja kertoo sitoutuneensa tammikuun lopussa TE-toimiston järjestämässä infotilaisuudessa hakemaan töitä ja julkaisemaan ansioluettelonsa cv-netissä. Viimeiseksi päivämääräksi ansioluettelon julkaisulle oli sovittu 27. huhtikuuta.

Kirjoittaja oli keväällä ollut töissä, jotka olivat pitäneet hänet kiireisenä. Ansioluettelon lataus cv-nettiin pääsi unohtumaan.

"Se on täysin omaa syytäni. Vappuna lähdin kahden viikon lomamatkalle. Tänä aikana oli tullut kirje TE-toimistosta, jossa minulta pyydettiin selvitystä siitä, miksen ollut toiminut sovitulla tavalla määräaikaan mennessä."

Kirjoittaja oli ladannut ansioluettelon cv-nettiin 14.5. Hän kertoo, ettei ole koskaan hyötynyt ansioluettelonsa julkaisusta.

"Kuukautta myöhemmin cv-nettiäni oli katsottu tasan nolla kertaa. Hyödytön se siis on yhä."

Rangaistuksena hänelle langetettiin 60 päivän karenssi.

"Hämmästyin tästä suuresti, sillä karenssi on harkinnanvarainen. Minimiaika on aina 15 päivää ja maksimiaika 90 päivää, mutta tällaisessa tapauksessa maksimiaika on 60 päivää", kirjoittaja kertoo.

Koska unohdus oli hänen virheensä, kirjoittaja olisi hyväksynyt karenssin ajalle 27.4.–14.5. TE-toimiston päätös ei muuttunut, vaikka kirjoittaja osoitti työkiireensä palkkatodistuksin.

"Minusta päätös on kohtuuton. Olen tuon mielivaltaisen päätöksen takia puilla paljailla koko kesän. Onneksi minulla on luottokortti."

"Voisiko TE-toimistoa velvoittaa tarjoamaan minulle työpaikkaa kerran viikossa tai kerran kuussa, jotta varmasti tietäisin, että verorahojani käytetään siellä oikeasti sen tärkeimmän työn tekemiseen?" Kirjoittaja kysyy.