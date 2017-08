CIA:n salainen raportti 1984: Suomen vastarinta neuvostosotilaita vastaan olisi raivokasta

Salaisuusluokituksesta jo aiemmin vapautuneista, nyttemmin nettiin tulleissa CIA:n historiallisissa raporteissa on vähälle huomiolle jäänyt Suomea ja muita pohjoismaita koskeva 1984 sotilaallinen analyysi. Se on nimeltään Nordic Forces in the 1980s.

CIA oli 1980-luvulla huolissaan pohjoismaiden vähäisistä puolustusvoimista ja arveli Neuvostoliiton halutessaan valtaavan Pohjolan.

Analyysin yhteenvedossa todetaan Suomesta näin:

* Aggressiivisen aluepuolustuksen strategiansa vuoksi suomalaiset toivovat, että mahdolliset hyökkääjät tulevat siihen tulokseen, että pitkällä tähtäimellä taistelun suomalaisjoukkoja vastaan ja Suomen alueen varmistamisen kustannukset olisivat liian korkeat. Vaikka Suomen joukot ovat liian pienet turvaamaan Suomen rajat, ne todennäköisesti olisivat tehokkaita häiritsemään Norjaa kohti meneviä Neuvostoliiton joukkoja ja katkaisemaan Neuvostoliiton huoltolinjoja.

Raportin mukaan "suomalaiset pelkäävät Naton Norjanmereltä ilmasta tai mereltä laukaistavien risteilyohjusten saavan Moskovan vaatimaan sotilaallisia konsultaatioita sopimuksen (YYA) mukaisesti. Helsingin suurin huoli on, että neuvostoliittolaiset yrittäisivät tuoda ilmapuolustustaan Suomeen sillä perusteella, että Suomi ei kykene puolustamaan ilmatilaansa".

– Sopimuksesta huolimatta suomalaiset ovat - asehankintoja lukuun ottamatta - vastustaneet tiukasti kaikkea sotilasyhteistyötä Neuvostoliiton kanssa, eikä tällaisia konsultaatioita ole koskaan käyty, CIA noteeraa.

Raportissa todetaan, että "suomalaiset aikovat tehdä (maansa) valtauksesta niin kalliin kuin mahdollista sijoittamalla pääasialliset maajoukkonsa turvaamaan olennaisia alueita ja käymällä sissisotaa valloitetuilla alueilla", joita ovat asutuskeskukset ja niitä puolustavat alueet:

* Huolimatta talvi- ja jatkosodan opetuksista varhaisella 1940-luvulla suomalainen "henki" ei voi korvata puolustusvoimia jotka yksinkertaisesti ovat liian pienet - liian vähillä voimavaroilla - osoittamaan uskottavaa uhkaa supervallalle, joka on päättänyt käyttää Suomen aluetta tai ilmatilaa. Kuitenkin Neuvostoliiton olisi harkittava tarkoin tavoitteitaan Suomen sissisodan valossa, joka todennäköisesti olisi raivokasta, CIA veti yhteen.