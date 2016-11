Ben Zyskowicz sote-peruuttajille: Eikö 15 vuotta veivaamista riitä?

Vihervasemmisto on ilmoittanut viime viikkoina peruuttavansa sote-uudistuksen, mikäli he pääsevät seuraavaan hallitukseen. Ben Zyskowiczin mukaan tämä on täysin käsittämätöntä puhetta.

– Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista on tehty jo toistakymmentä vuotta useiden hallitusten voimin. Nyt uudistus ja valinnanvapaus sen osana on vihdoin menossa uskottavalla tavalla eteenpäin ja maaliin. Tässä tilanteessa vasemmisto-oppositio (sisältää vihreät) haluaa ja aikoo aloittaa kaiken alusta. Järjetöntä, parahtaa Zyskowicz.

Hän muistuttaa, että viime vaaleissa kansalaisten tärkein viesti oli, että tehkää nyt niitä päätöksiä.

– Kuinka moni suomalainen voisi ymmärtää sitä, jos tällä hallituskaudella saavutettu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus revittäisiin heti auki, Zyskowicz kysyy.

Hänen mukaansa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen peruuttaminen vähentäisi entisestään luottamusta poliittiseen päätöksentekokykyyn ja poliittisiin päätöksentekijöihin. Eri asia on, että myöskään sote- ja maakuntauudistuksesta ei tule täydellistä. On luonnollista, että kaikkea lainsäädäntöä kehitetään edelleen vuosien saatossa.

– Poliitikoilta ja politiikalta halutaan päätöksiä. Päätösten peruuttamislupauksilla ratsastaminen on kaiken sen vastaista, johon suomalaiset politiikassa luottavat. Tällä pelottelupopulismin tiellä ei tule jatkaa, sanoo Zyskowicz.

Zyskowicziltä ei heru lainkaan ymmärrystä myöskään kansalaisten palveluja parantavan valinnanvapauden kiihkeälle ja yltiöpäiselle vastustamiselle.

– Ovatko vihreät SDP:n kanssa samaa mieltä myös siitä, että asiakkaiden tarpeet eivät saa olla toimintojen kehittämisen lähtökohtana?, Zyskowicz kysyy.